“Un mercato a tutta vitamina C”. E’ il tema proposto dagli agricoltori della Coldiretti per il mercato di Campagna Amica che si terrà domani a Pizzighettone (come ogni sabato mattina in zona piazza d’Armi, a pochi passi dal palazzo comunale) e martedì mattina Cremona, presso il portico del Consorzio Agrario, dalle ore 8 alle 12 in via Monteverdi. Appuntamenti a tema, nel segno della vitamina C, si terranno anche in agriturismo, con piatti e menu dedicati a frutta e verdura di stagione, alleata della salute e del benessere.

Nel fine settimana in tutta Italia, da Nord a Sud della Penisola, nei mercati e nelle aziende agrituristiche sono in programma, con la regia di Coldiretti-Campagna Amica, iniziative tese a sottolineare la bontà e l’importanza per la nostra salute dei prodotti ricchi di vitamina C.

Nel nostro territorio, la “staffetta” nel segno del gusto e della salute prende avvio da Pizzighettone, presso il mercato di Campagna Amica del sabato mattina. Domani, per l’occasione, gli agricoltori daranno vita a un’esposizione che inviterà a scoprire i tanti prodotti ricchi di vitamina C, con una particolare attenzione a quelli che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. Non mancheranno i kiwi (veri concentrati di vitamina C, ricchi di fibre, rappresentano una buona fonte di potassio e sono una preziosa difesa dagli effetti dei radicali liberi), alcune verdure fresche (come radicchi, spinaci) e gli ortaggi di stagione (broccoli, cavoli, cavolfiori…).

Il “testimone” della staffetta passerà quindi alle aziende agrituristiche, invitate a portare in tavola per l’occasione piatti e menu nel segno della vitamina C.

A Soncino, all’agriturismo Del Cortese, il cuoco contadino Stefano Cagnana per la cena di sabato 29 e per il pranzo di domenica 30 gennaio, punta sul piatto “Risotto al radicchio e taleggio”.

Spostandoci a Pessina Cremonese, la cuoca contadina Elisa Mignani, titolare dell’agriturismo Il Campagnino, nel fine settimana propone un intero menu da asporto intitolato “C…piace”. “Iniziamo con un primo, il nostro farrotto, un risotto con grano monococco e pesto di cavolo nero – spiega Elisa Mignani –. Proseguiamo con lo strudel di verdure di stagione, a base di cavoli e broccoli. Chiudiamo con il dolce, la nostra torta con frutta ricca di vitamina C”. I piatti del menu “C…piace” potranno essere acquistati anche il martedì mattina, presso il mercato di Campagna Amica che si tiene a Cremona, sotto il portico del Consorzio Agrario, in via Monteverdi.

E proprio dal mercato del martedì Campagna Amica chiuderà la “staffetta della salute”, riproponendo l’esposizione dedicata a cibi, piatti e ricette ricchi di vitamina C, alleati della salute, barriera naturale contro i malanni che accompagnano i mesi più freddi. Svolgendosi come sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-covid, il mercato non mancherà di proporre anche gli altri prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda, dal miele ai formaggi vaccini e caprini, dai salumi tipici a pane e prodotti da forno, e poi uova, riso, vino, agri-birra, conserve e confetture.

