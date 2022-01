Incidente, poco dopo le 16, in via Seminario, alla rotonda che conduce sulla Paullese. A scontrarsi sono state una moto e un’auto. La due ruote, in seguito all’impatto, è andata a finire sull’aiuola spartitraffico. Sul posto sono accorsi i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona. Saranno gli agenti della polizia locale, intervenuti per effettuare i rilievi, ad accertare la dinamica dello scontro tra i due mezzi.

© Riproduzione riservata