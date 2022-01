Migliorano ancora i dati Covid in provincia di Cremona e in Lombardia: 144 i nuovi casi sul territorio, 5.417 a livello regionale, con un indice di positività dell’8,9%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), mentre negli altri reparti sono 3.016 (+12). Altre 76 le vittime.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.799 di cui 784 a Milano città;

Bergamo: 484;

Brescia: 673;

Como: 402;

Cremona: 144;

Lecco: 95;

Lodi: 67;

Mantova: 177;

Monza e Brianza: 329;

Pavia: 318;

Sondrio: 43;

Varese: 699.

