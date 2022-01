Quattro persone, tra cui una bambina di un anno sono rimaste lievemente intossicate a causa di una fuga di monossido verificatasi nel primo pomeriggio di lunedì in via De Gasperi, a Soncino.

A chiamare il 118 sono stati i padroni di casa, una coppia di 61 e 63 anni, dopo che la nipotina ha accusato un malore. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con le proprie apparecchiature sono riusciti a riscontrare la presenza del monossido.

L’ambulanza ha portato in ospedale il bambino, il padre e i nonni, tutti fortunatamente solo con sintomi lievi. I tre adulti sono stati dimessi poco dopo, mentre la bambina, essendo in età neonatale, è stata trattenuta in osservazione.

Sul posto anche i Carabinieri e l’Ats ValPadana, per ricostruire le cause della fuga: sembra si sia trattato del malfunzionamento di una stufa a pellets. lb

© Riproduzione riservata