In occasione dell’approssimarsi della festa di San Valentino, L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona sarà presente con il proprio banchetto benefico sotto i portici del Consorzio Agrario di Cremona, in via Monteverdi, il 2, il 9 e il 12 febbraio (dalle ore 9).

Per l’occasione, verranno distribuiti opuscoli illustrativi riguardanti la prevenzione delle malattie della vista.

Con un contributo minimo di 8 euro, saranno proposti degli eleganti cubi di plexiglass contenenti cioccolatini, che potranno essere utilizzati come comodi porta oggetti, il cui ricavato verrà destinato a sostegno delle attività dell’Uici nonché alla realizzazione di iniziative mirate a sviluppare iniziative di prevenzione e riabilitazione dei disturbi della vista.

E’ possibile aderire a questa raccolta fondi anche direttamente agli uffici dell’associazione, in via Palestro, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il mercoledì orario continuato dalle ore 9 alle ore 17.

© Riproduzione riservata