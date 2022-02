Quasi 8mila (7.918) sono state le persone controllate nel mese di gennaio (dal 3 al 31) nell’ambito della normativa sull’obbligo del Green Pass (art. 9-bis ad art. 9-septies del d.l. 52 del 2021): questi i dati resi pubblici dalla prefettura, che tiene le fila del lavoro svolto a livello provinciale da tutte le forze dell’ordine in campo con periodiche riunioni del Comitato per L’ordine e la sicurezza pubblici.

Di queste persone, nove sono quelle che hanno ricevuto sanzioni per aver circolato senza il certificato verde in luoghi in cui sarebbe invece obbligatorio. Altre 9 sanzioni sono invece state elevate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Ma non sono mancate anche le denunce, 8 per la precisione, per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. In questo caso, trattandosi di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, la legge prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e un’ammenda che varia da 500 a 5.000 euro.

I controlli, infine, hanno riguardato anche i locali, soprattutto nell’ambito dell’obbligo del Super Green Pass per gli avventori. A questo proposito, sono 978 le verifiche effettuate, e 8 i titolari sanzionati. lb

I DATI

Green Pass controllati: 7.918

Persone sanzionate: 9

Sanzioni per mascherina 9

Attività ed esercizi controllati 978

Titolari sanzionati 8

Persone denunciate per violazione quarantena 8

