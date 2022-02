Sulla vicenda del tassista indagato per sequestro di persona e lesioni colpose gravissime intervengono i rappresentati dei taxi di Cna e Confartigianato: “Avevamo già preso le distanze, ed eravamo rimasti increduli dell’accaduto”, scrivono in una nota. “Ora che le autorità di polizia hanno concluso le indagini e avanzano un’accusa pesantissima a carico del tassista, abbiamo fiducia nella giustizia e auspichiamo che si vada fino in fondo, perchè il danno d’immagine per la categoria è incalcolabile”.

© Riproduzione riservata