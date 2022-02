Prorogati al 10 febbraio 2022 i termini di presentazione delle domande dei volontari per il servizio civile universale. Vi ha aderito anche il Comitato Croce Rossa di Pizzighettone sottolineando l’opportunità, riservata ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di mettersi al servizio della comunità civile.

Il progetto avrà una durata di dodici mesi, con un impegno giornaliero di cinque ore, per un totale di 25 ore settimanali e verrà retribuito con € 444,30 mensili. I volontari saranno impegnati nell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap) e dell’educazione e informazione sui diritti sociali.

REQUISITI PER CANDIDARSI

Croce Rossa Italiana ricorda agli aspiranti operatori volontari che, per candidarsi, occorre essere cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, o cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Per informazioni sul bando completo inviamo il link del Ministero

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/

Il progetto di Croce Rossa Italiana per il Servizio Civile Universale nasce dalla volontà del Comitato di Pizzighettone di incrementare nella popolazione la conoscenza delle regole di comportamento consapevole da applicare in caso di emergenza monitorare la prevenzione dei rischi per la sicurezza sociale con riguardo in particolare all’inclusione sociale al fine di accrescere una coscienza civile nei riguardi dei cittadini creando una società sempre più resiliente.

Questi gli obiettivi del progetto con Croce Rossa Pizzighettone:

– Implementare le occasioni informative per avvicinare i cittadini alla cultura del rischio, con particolare riferimento alle giovani generazioni

– Sviluppare e rafforzare il coordinamento tra i soggetti partecipanti, la divulgazione e formazione di una cultura di Protezione Civile

– Promuovere e sensibilizzare la tutela del territorio anche come chiave di sviluppo di una società inclusiva e coesa.

Il volontario parteciperà alla realizzazione di incontri formativi nelle scuole per informare-formare-educare i giovani al valore del volontariato (compatibilmente con le restrizioni Covid nelle scuole e il calendario delle iniziative di Croce Rossa di Pizzighettone) e, sempre attraverso momenti informativi, supporteranno il Comitato Croce Rossa di Pizzighettone a diffondere le regole relative a uno stile di vita sano anche tramite la cultura del rispetto dell’ambiente, di un uso responsabile delle risorse ed una maggiore consapevolezza degli effetti dei nostri comportamenti sull’ambiente.

Il volontario impiegato nella sede CRI di Pizzighettone sarà impiegato anche nelle seguenti attività di supporto agli operatori della sede:

– Supporto e/o gestione della Centrale Operativa del Comitato di Pizzighettone. La centrale operativa coordina le attività della sede, dall’organizzazione dei servizi, alla gestione delle emergenze, ai rapporti con i volontari, gli istituti ospedalieri/cliniche/strutture per anziani e gli utenti.

– Supporto ed affiancamento alle attività di informazione: il volontario si dovrà occupare, insieme ai diversi responsabili delle aree di riferimento, delle attività di segreteria e di quelle propedeutiche alla realizzazione di “eventi” formativi/informativi sia rivolti ai giovani (scuole), sia alla cittadinanza, sia rivolti al personale interno; saranno quindi in assistenza durante la realizzazione di quanto sopra nonché durante i relativi momenti di verifica (ex ante ed ex post);

– Supporto e affiancamento nell’organizzazione e gestione dei servizi a favore della popolazione più vulnerabile come la consegna di farmaci o spesa al domicilio.

Il Servizio Civile Universale nelle 25 ore a settimana prevede oltre alle ore in sede momenti di formazione tra cui un corso di inglese (30 ore), rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore), comunicazione digitale (8 ore), un corso di sicurezza sulle attività della Protezione Civile.

I volontari inizieranno il loro percorso in CRI Pizzighettone nel mese di giugno 2022.

La domanda si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma DOL a cui si può accedere tramite lo SPID entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.

All’interno andranno inseriti i dati personali e verrà chiesto di scegliere per quale progetto aderire.

Gli addetti del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a compilare la domanda contattando il Servizio Progetti e Risorse telefonando ai numeri: 0372407786 – 0372407051 – 0372407792 – 3346000426 – 3336143415 – 3386639447 o inviando una mail a serviziocivile@comune.cremona.it

Per presentare domanda è necessario collegarsi alla piattaforma:https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per effettuare la domanda online è necessario avere:

– documento d’identità in corso di validità;

– SPID – Sistema: Sistema pubblico d’identità digitale – livello di sicurezza 2;

– Curriculum Vitae aggiornato.

Info generali SCU – Comune di Cremona: https://www.comune.cremona.it/node/505174

