L’appuntamento era fissato per questa mattina davanti a palazzo di Giustizia. Un gruppo di esponenti del Comitato Fortitudo di Cremona, composto soprattutto da rappresentanti del mondo “No-Vax” locale che si oppongono alla campagna di immunizzazione e al green pass, si è radunato sotto gli occhi vigili degli agenti della Digos per depositare esposti in procura contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro il Governo italiano.

I manifestanti – circa sessanta – hanno atteso a lungo, con la loro copia dell’esposto in mano, di poter entrare in procura, cosa che è stata loro negata in quanto privi di green pass. Tutti, tranne la leader del movimento, Maria Grazia Piccinelli, in possesso del “famigerato green pass”, come lei stessa l’ha definito, ottenuto a fine quarantena a seguito di positività del figlio.

In un primo momento inoltre è stato detto ai partecipanti di depositare l’esposto in questura ma il gruppo ha insistito di doverlo fare in procura, come da disposizioni dell’avvocato Marco Mori che segue la questione a livello nazionale e di Gianluigi Paragone, a capo del movimento.

L’iniziativa si sta svolgendo anche in altre procure italiane. Con in mano la querela già prestampata, questi gruppi protestano contro l’istituzione del vaccino obbligatorio per gli over 50, le misure restrittive della libertà personale di chi non si è vaccinato e l’uso della mascherina. Ipotizzati i reati di estorsione, violenza privata e abuso d’ufficio.

Una denuncia contro il “ricatto vaccinale” con l’obiettivo di mettere in atto una “campagna di sensibilizzazione della magistratura affinché vigili su tutte le storture, i soprusi e le possibili derive che una legislazione di emergenza pone all’attenzione dell’opinione pubblica”.

Sara Pizzorni

