Il potere curativo della musica è al centro del ciclo di incontri “Musica e Medicina” promosso da Fondazione Bracco con la collaborazione di diverse istituzioni fra cui il Museo del Violino di Cremona.

Presentata in conferenza stampa online, la rassegna propone un connubio fra scienza e cultura, mostrando le diverse applicazioni dell’arte dei suoni per il benessere delle persone.

Ecco quindi tre workshop, cui parteciperanno medici e professori da tutta Italia, alternando alle relazioni alcuni momenti musicali. Per presentare l’evento cremonese era collegata Virginia Villa, direttore generale del Museo del Violino, che ha ricordato come lo spazio espositivo abbia già, nel passato recente, unito musica e medicina.

La rassegna promossa da Fondazione Bracco incomincia giovedì 10 marzo alle 10.30 nel Conservatorio G. Verdi di Milano con l’incontro ‘Musica per la salute materna e fetale’; prosegue poi giovedì 7 aprile alle 10:30 negli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia con ‘L’utilizzo della musica in ambito neurologico’; si conclude quindi mercoledì 4 maggio alle 10.30 al Museo del Violino, con ‘L’utilizzo della musica in ambito ospedaliero’, evento cui parteciperanno il Professor Walter Ricciardi, Direttore scientifico ICS Maugeri Spa, il dottor Enzo Grossi e il dottor Alfredo Raglio. A seguire la violinista Lena Yokoyama suonerà lo Stradivari Vesuvio 1727 della collezione civica, spaziando da Vivaldi a Massenet e Morricone.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Giovedì 10 marzo

Milano

Conservatorio di Musica G. Verdi

Sala Puccini

(via Conservatorio, 12)

ore 10.30

Musica per la salute materna e fetale

Introduce la Professoressa Chiara Benedetto, Università degli Studi di Torino Dottor Enzo Grossi, Fondazione Bracco: Musica in gravidanza e in sala parto Dottoressa Manuela Filippa, Università di Ginevra: Musica e salute fetale

Al termine dell’incontro un momento musicale a cura del Conservatorio di Milano: Wolfgang Amadeus Mozart

Sei variazioni in sol minore KV360 “Hélas, j’ai perdu mon amant”

Sonata per violino e pianoforte in si bemolle maggiore KV378

Sara Bellettini violino Halyna Malenko pianoforte

Giovedì 7 aprile

Pavia

Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS

(via S. Maugeri, 10)

ore 10.30

L’utilizzo della musica in ambito neurologico

Introduce il Professor Carlo Caltagirone, Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma Dottoressa Luisa Lopez, Advisor progetto Neuroscienze e Musica Fondazione Mariani, Milano: Musica e cervello

Dottor Alfredo Raglio, Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS, Pavia: Musica e Musicoterapia in ambito neurologico

Al termine dell’incontro un momento musicale a cura del Conservatorio di Milano:

Mario Castelnuovo-Tedesco, Fuga elegiaca in la minore

Joaquín Rodrigo, Tonadilla in la minore

York Bowen, dai 24 Preludi op. 102: Prelude n. 23 in si maggiore (Trascrizione di Giulio Petrella)

Mario Castelnuovo-Tedesco, da Les guitares bien tempérées: Preludio e fuga n. 4 in mi maggiore

Giulio Petrella chitarra

Filippo Rossi chitarra

Mercoledì 4 maggio Cremona

Museo del Violino (piazza G. Marconi, 5) ore 10.30

L’utilizzo della musica in ambito ospedaliero

Introduce il Professor Walter Ricciardi, Direttore scientifico ICS Maugeri Spa – Società Benefit e Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Dottor Enzo Grossi, Fondazione Bracco: Musica e medicina

Dottor Alfredo Raglio, Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS, Pavia: La musica in ospedale: prospettive terapeutiche, ambientali e sociali

Al termine dell’incontro un momento musicale a cura del Museo del Violino:

Antonio Stradivari, violino Vesuvio 1727c.

Collezioni Civiche Liutarie del Comune di Cremona – Museo del Violino Antonio Vivaldi

Allegro dal Concerto in mi maggiore op. 8 n. 1 RV 269, “La primavera” Presto dal Concerto in sol minore op. 8 n. 2 RV 315, “L’estate”

Jules Massenet, Méditation dall’opera Thaïs

Ennio Morricone, Gabriel’s oboe dalla Colonna Sonora del film Mission Lena Yokoyama violino

