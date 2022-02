Sabato 5 febbraio la Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari si vive in agriturismo e al mercato di Campagna Amica, anche in terra cremonese. I cuochi contadini al lavoro in agriturismo inseriranno nel loro menu un piatto legato alla “cucina degli avanzi”, secondo la tradizione delle nostre campagne. Si punterà in particolare su proposte di piatti realizzati con il pane raffermo, simbolo della lotta allo spreco.

In terra cremonese, tra le proposte “anti-spreco” degli agriturismi di Terranostra-Campagna Amica, ci saranno “le polpette della nonna”, realizzate dalla cuoca contadina Irene Pavesi presso l’agriturismo Apiflor di Pescarolo ed Uniti. Con un giorno d’anticipo, oggi a pranzo, anche l’agrinido Piccoli Frutti di Gianna Balestra, al Boschetto di Cremona, sottolineerà il valore dell’iniziativa, inserendo nel menu dei pulcini del nido il piatto “gnocchetti di pane con pesto di cavolo nero”. I “bocconcini svuota-frigo con pane raffermo” saranno la proposta di Elisa Mignani, cuoca contadina dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese, offerto in tavola e come piatto d’asporto.

Anche il mercato di Campagna Amica a Pizzighettone domani, sabato 5 febbraio (in zona piazza d’Armi, dalle ore 8 alle 12), celebrerà la Giornata Nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari. Il tutor della spesa proporrà il “Decalogo anti-spreco”, con alcuni utili consigli, per non sprecare il cibo. Si tratta di azioni semplici, ma importanti – sottolinea Coldiretti Cremona – che tutti possiamo mettere in pratica, come fare la lista della spesa, procedere con acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, acquistare seguendo la stagionalità dei prodotti, controllare sempre l’etichetta.

In aiuto vengono anche le “ricette anti-spreco” dei cuochi contadini, con la cucina degli avanzi tipica della tradizione delle nostre campagne. Alcune ricette saranno donate domani a Pizzighettone, presso il mercato di Campagna Amica.

La Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari – sottolinea Coldiretti Cremona – sarà celebrata domani in agriturismo e nei mercati di Campagna amica in tutta la Penisola. L’elenco degli appuntamenti è sul sito www.campagnamica.it. Nell’occasione verrà diffuso l’esclusivo focus della Coldiretti su “Le nuove vite del pane”, cibo simbolico nella lotta allo spreco che è un sacrilegio buttare e per questo sono nate molteplici ricette per recuperarlo. Sarà inoltre divulgato lo studio Coldiretti/Ixe’ su come sono cambiati gli sprechi alimentari degli italiani nelle famiglie e al ristorante, ma anche i consigli per contenere quelli domestici.

