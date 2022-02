Denunciato per furto aggravato un ventenne già noto alle forze dell’ordine, autore di furti in almeno due negozi del centro cittadino. Altri episodi sempre ai danni degli esercenti sono al vaglio della Polizia di Stato.

A fare la segnalazione, nel pomeriggio di venerdì, è stato un negoziante di corso Mazzini che grazie alla telecamera di sorveglianza ha potuto fornire la descrizione del ragazzo: gli agenti della Volante lo hanno pertanto rintracciato a poca distanza, in piazza Roma, con nascosta addosso una maglia di marca di elevato valore. Oltre a questa, è stato trovato in possesso di un paio di costosi occhiali risultati poi sottratti da un negozio di via Solferino.

