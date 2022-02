Custodire ogni vita” è il tema proposto dal Consiglio episcopale permanente della Cei per celebrare la 44esima “Giornata nazionale per la Vita” che ricorre oggi, e proprio su questo messaggio si è aperta l’omelia del Vescovo di Cremona, monsignor Napolioni, che ha officiato messa questa mattina nella chiesa di Sant’Abbondio, culmine della visita pastorale in parrocchia svolta dal 4 al 6 febbraio.

«Dobbiamo riaffermare con chiarezza l’impegno a custodire la vita nella sua delicatezza, dal seno materno fino all’ultimo istante, valorizzando le risorse di scienza, di amore e di fede che gli uomini possono mettere in campo quando è in questione la vita» ha detto il Vescovo.

Alla 44ª Giornata nazionale per la Vita era stato dedicato anche uno speciale, realizzato dal centro di produzione diocesano e trasmesso ieri sera su Cremona1. Numerosi gli ospiti, a partire da presidente del Movimento per la vita di Cremona, Paolo Emiliani. Fra letture, preghiere e testimonianze, la riflessione è stata accompagnata da diverse forme espressive, dall’arte al teatro e la musica.

