E’ residente nel Cremonese, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Parma, la donna morta nel rogo di un’abitazione a Trecasali, Annamaria Pennini. Il tragico incidente, come riporta la Gazzetta di Parma, si è verificato nel pomeriggio di sabato: erano le 17.30 quando un carabiniere fuori servizio ha notato il fumo e le fiamme uscire dalla casa di via Merini e ha dato l’allarme. L’incendio era però già troppo sviluppato ed era impossibile addentrarsi. Vi sono riusciti solo in un secondo momento i Vigili del Fuoco, dopo aver spento parte delle fiamme. Il corpo ormai senza vita della donna, 54 annio era al piano superiore. Più fortunato il compagno, che insieme a lei stava probabilmente svolgendo dei lavori all’interno dell’abitazione, e che è riuscito a mettersi in salvo.

I due, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si trovavano in quella casa, che era stata dei genitori di lei, per eseguire dei lavori di ristrutturazione, presumibilmente per trasferirvisi successivamente. Non è invece ancora chiara l’origine del rogo, su cui stanno indagando i militari della Compagnia di Fidenza e di Sissi Trecasali, basandosi sul rapporto stilato dai tecnici dei Vigili del Fuoco.

