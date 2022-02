L’Associazione Artisti Cremonesi presenta la mostra bi-personale “Altrove” di Maresca Gambino e Matteo Piacentini.

Due giovani talenti da poco inseriti nell’Associazione Artisti Cremonesi si presentano al pubblico con una prima mostra personale. Protagonista dell’esposizione è un’idea di mondo lontano dalla realtà quotidiana, fra scenari prevalentemente marittimi in cui l’eroe epico si scontra e combatte, e mondi fantasiosi della mente, frutto di riflessioni profonde della condizione umana.

Attraverso una molteplicità di tecniche, grafica, pittura, opera materica e scultura si affiancano l’uno all’altro per raccontare macro e microcosmi, animo umano e potenza di Madre Natura che si incontrano, lottano e convivono. L’esposizione si tiene nelle sale della sede dell’Associazione Artisti Cremonesi in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio entrare muniti di Green Pass, disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti.

L’inaugurazione si terrà venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 18.

Ingresso gratuito.

Orari di apertura della mostra:

martedì – venerdì 17-19

sabato e domenica 10-12 e 17-19

Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di Cremona

Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo

