Momenti di paura nella mattinata di martedì all’ingresso del centro vaccinale di Ca’ de Somenzi, sul piazzale Zelioli Lanzini. Due auto, una in ingresso e una in uscita, si sono scontrate, e una delle due si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorritori del 118, che hanno liberato i feriti dalla vettura. Fortunatamente nessuno ha subito conseguenze serie. Dei rilievi del caso, per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta la Polizia Locale. Secondo una prima ipotesi, uno dei due conducenti, abbagliato dal sole, non ha visto l’altro che stava transitando.

