“I lavori per il nuovo parcheggio interno alla Tamoil sono stati fatti dal 21 giugno al 15 settembre 2021 e sono permanenti”: a denunciare la cosa è Marcello Ventura, consigliere comunale di Cremona (FdI), in seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata nei giorni scorsi per chiarire la situazione. “La pratica richiesta da Fratelli d’Italia evidenzia chiaramente che nel 2021 viene fatta un’opera di pavimentazione e finitura di spazi esterni, da eseguirsi presso deposito (ex raffineria) Tamoil di Cremona, Piazza Caduti del lavoro 30”.

“La vicenda Tamoil ha creato una grandissima confusione in giunta” prosegue Ventura. “L’assessore Virgilio dice che è stato realizzato un piccolo park, l’Assessore Pasquali dice che niente è stato fatto e che bisogna credere a lei e non ai giornali. Io credo solo ai documenti che mi sono stati rilasciati dopo l’accesso agli atti e che mi auguro siano motivo di approfondimenti durante la conferenza dei servizi del 27 febbraio”.

Secondo Ventura, sull’argomento “la giunta ha tirato il freno a mano ed è più di un anno che non segue l’argomento. La Bissolati, infatti contesta al Comune il sistema di monitoraggio e mostra i risultati dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale, secondo cui l’inquinamento non è cessato e la barriera non è idonea. Come sempre a questa amministrazione manca la trasparenza che si fa con i fatti e non a parole. E ora andrà spiegato anche come si fa a fermare l’inquinamento se si cementa a valle se si cementa a monte. E va spiegato anche perché nessuno ne era a conoscenza” conclude il consigliere.

