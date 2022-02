E’ andata in onda ieri sera, mercoledì 9 febbraio, su Cremona1 la nuova puntata di Sviluppo&Territorio, il programma ideato e condotto dal direttore dell’emittente televisiva e di CremonaOggi Guido Lombardi.

In apertura, spazio al Tg Economia, seguito da un reportage realizzato dal giornalista Simone Arrighi alle Officine Aiolfi di Malignano. In chiusura, la consueta intervista realizzata dallo stesso direttore Lombardi.

Ospite il giuslavorista Pietro Ichino che ha parlato del boom di dimissioni, ma anche del problema dei giovani che non studiano e non lavorano fino a toccare temi di attualità come l’inflazione e la rielezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella.

