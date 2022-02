A causa di un ricorso presentato da alcuni enti di Servizio Civile Universale, è stata ulteriormente prorogata alle ore 14 del 9 marzo 2022 la scadenza per la presentazione delle domande. Le domande presentate dopo il 10 febbraio e sino al 9 marzo saranno accolte “con riserva” sino al pronunciamento del TAR che dovrebbe avvenire l’8 marzo. Si ricorda che la domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online – Servizio Civile che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2 che si può richiedere agli sportelli postali.

Il Comune di Cremona propone diciotto progetti di Servizio Civile Universale e un progetto sperimentale di Servizio Civile Digitale, per un totale di 199 posti disponibili distribuiti su varie sedi tra uffici comunali, enti pubblici, cooperative ed associazioni: un’opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni. Tra i progetti promossi dal Comune di Cremona, sul cui sito sono descritti in modo dettagliato, alcuni hanno ancora alcune posizioni senza domande: Inc-Hub azione, Connessioni accessibili, Agire il futuro, Giovani all’opera, La città per tutti e di tutti, Leggere in libertà.

Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione o chiarimento si può visitare la pagina dedicata sul sito del Comune, nonché contattare il Servizio stesso telefonando ai numeri 0372407787 – 0372407786 – 0372407051 – 0372407792, cell. 3371453906 – 3346000426 – 3336143415– 3386639447 o inviando un’email a serviziocivile@comune.cremona.it.

