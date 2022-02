Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze 2-3 [26-24;25-22; 20-25; 16-15; 10-15]

Casalmaggiore: Ferrara, Braga 11, Bechis, Mangani, Carocci, Guidi 8, White 8, Malual 17, Shcherban 20, Szucs, Di Maulo 1, Zambelli, Rahimova 3.

All: Volpini, Zagni

Firenze: Sylves 4, Cambi 3, Bonciani, Van Gestel 14, Panetoni, Knollema, Belien 16, Enweonwu 23, Graziani 11, Golfieri, Nwakalor 13, Lapini 2, Diagne.

All: Bellano, Cervellin.

Un’altra sconfitta tra le mura amiche del PalaRadi per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo una combattutissima sfida conto Il Bisonte Firenze. Una partita che la formazione rosa ha dominato per la prima metà, per poi spegnersi e chiudere il risultato sul 2-3.

