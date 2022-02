Da lunedì 14 febbraio cambiano le modalità di accesso agli ambulatori dedicati all’esecuzione dei tamponi molecolari su cittadini sintomatici.

All’ospedale Ospedale di Cremona (Padiglione 8 – Ingresso pedonale da via Cà del ferro, 52/A) ci saranno due possibilità:

– Accesso con appuntamento (del medico curante o tramite ATS Val Padana) dal lunedì al venerdì, 8.00 – 13.30

– Accesso libero con impegnativa del medico, dal lunedì al venerdì, 13.30 – 14.30

All’ospedale Oglio Po Ambulatorio Tamponi – ingresso via Staffolo, 51:

Unica fascia di accesso (con o senza appuntamento), dal lunedì al venerdì, 8.00 – 12.00

Sempre da lunedì 14 febbraio, presso gli ambulatori tampone di Cremona e Oglio Po, saranno inoltre disponibili i tamponi molecolari salivari destinati alle persone con fragilità (sintomatici o asintomatici) con scarsa capacità di collaborazione per il prelievo naso-faringeo.

I tamponi salivari vengono processati insieme ai tamponi naso-faringei dal Laboratorio Analisi di ASST Cremona, diretto da Sophie Testa.

