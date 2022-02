Da oggi comincia la stretta sugli over 50. Le persone appartenenti a questa fascia d’età non in regola con le vaccinazioni non potranno accedere al luogo di lavoro. Non basterà più, dunque, effettuare un tampone ogni 48 ore e rinnovare il green pass base, ma occorrerà avere quello rinforzato: il super green pass, almeno fino al 15 giugno 2022.

Un obbligo contro il quale questa mattina in piazza Duomo ha manifestato il Comitato Fortitudo di Cremona No Green rappresentato dalla presidente Grazia Piccinelli. “Oggi, 15 febbraio, si scrive un’altra pagina nera della nostra storia, dove delle brave persone, madri, padri di famiglia, verranno lasciati a casa dal lavoro senza stipendio”, ha detto la Piccinelli, che si è rivolta al sindaco di Cremona Gianluca Galimberti: “Questo è un ricatto di stato, un abominio”, ha detto la presidente del Movimento, “e sia lei che il governo Draghi, siete i responsabili dell’applicazione di questi decreti illegittimi e incostituzionali!.

Avete calpestato i nostri diritti, avete violentato la Costituzione: siete inclusi solo a parole. Ci ricorderemo del suo coinvolgimento in questo scempio, ci ricorderemo della sua indifferenza. Il popolo ha fame, lo state affamando con la scusa del virus. State affamando intere famiglie. I piatti sono vuoti, come è vuota la vostra coscienza”. S.P.

© Riproduzione riservata