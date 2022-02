Il Partito Democratico di Cremona organizza un’iniziativa per raccontare l’elezione del Presidente della Repubblica, con la spiegazione delle dina-miche e degli eventi che hanno poi portato al bis di Sergio Mattarella. Inter-verranno come relatori due persone che hanno vissuto in prima persona quelle giornate: Luciano Pizzetti (deputato PD) e Michele Bellini (capo staff del segretario nazionale PD Enrico Letta), moderati da Vittore Soldo (se-gretario provinciale PD Cremona). Appuntamento lunedì 21 febbraio alle ore 18.30: l’iniziativa si terrà in diretta online sulla pagina facebook del Partito Democratico di Cremona.

© Riproduzione riservata