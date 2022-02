L’islanda e la sua cultura. Da anni racconta i misteri e i segreti dell’isola, collocata lassù tra groenlandia e gran bretagna. Racconta la storia di questa terra del ghiaccio, la sua letteratura, la società, la cucina, e la mentalità della popolazione, al di là degli stereotipi. Lui si chiama Roberto Luigi Pagani, 31 anni, 100% cremonese, oggi docente e guida turistica in Islanda. Con la sua pagina Facebook “ Un italiano in Islanda” ha conquistato tutti.

Roberto ha studiato lingue scandinave, ottenuto un master in studi medievali islandesi all’università d’Islanda dove cinque anni fa è diventato docente. Ha tradotto in italiano testi in antico nordico. Cremona è bellissima sottolinea Luigi, ma non viene sufficientemente pubblicizzata sui manuali di storia dell’arte e sulle guide turistiche.

