Nel giorno in cui è partita per Dubai la delegazione cremonese, direzione Expo, per promuovere ancora di più la liuteria della città, c’è un violino made in Cremona che è stato nuovamente al centro dell’attenzione mondiale. E’ quello suonato domenica da Giovanni Andrea Zanon, talentuoso violinista italiano, che si è esibito con Malika Ayane nell’inno d’ Italia (come omaggio alle prossime olimpiadi invernali MilanoCortina2026) durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: si tratta di un preziosissimo Guarneri del Gesù del valore di oltre 5 milioni, che ha incantato il mondo intero.

Non arriva dal Museo del Violino, ma fa parte di una collezione privata che rientra comunque nel circolo dei Friends of Stradivari. “Un onore aver suonare questo capolavoro d’arte italiana” ha detto Zanon “l’abbiamo protetto fino alla fine con della seta da freddo, siccità e umidità”.

