Carnevale, a Venezia tornano le maschere ed è boom di turisti

Venezia invasa dai turisti per il Carnevale, complici le temperature quasi primaverili. Niente eventi di piazza, per evitare pericolosi assembramenti, ma tanti piccoli spettacoli sia in centro storico che in terraferma. Piazza san Marco resta la catalizzatrice dei turisti del Carnevale, perché è tra palazzo Ducale, le Procuratie e il bacino San Marco, che si vedono sfilare le maschere più belle prese d’assalto dai fotografi.

