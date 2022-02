E’ stato interrogato questa mattina in tribunale davanti al giudice Pierpaolo Beluzzi, Giovanni Carrera, il tassista cremonese finito agli arresti domiciliari per sequestro di persona e lesioni colpose gravissime per l’incidente accaduto verso le 3,30 della notte del 24 dicembre in via Mantova, quando Luca Lombardo, un giovane cremonese di 27 anni, era rimasto ferito gravemente dopo essere caduto dal taxi in corsa. Il tassista oggi si è difeso e ha raccontato la sua verità. L’interrogatorio di Carrera, assistito dall’avvocato Paolo Bregalanti, è stato molto veloce. Il tassista ha ribadito la sua versione dei fatti già raccontata lo scorso 7 febbraio dal suo legale, mentre per quanto riguarda quella telefonata intercettata in cui il tassista si sarebbe detto sollevato dal fatto che il ragazzo non fosse in grado di ricordare, l’avvocato ha parlato di una frase male interpretata.

Per Carrera, il ragazzo si era accordato con lui per raggiungere il bancomat, ma durante la corsa aveva aperto la porta e si era lanciato. “Il mio cliente ha riferito le circostanze al gip”, si è limitato a dire il legale, “e ha spiegato la ragione per cui ha detto le cose che sono state intercettate nella telefonata dopo l’interrogatorio con il pubblico ministero e io ho chiesto la revoca degli arresti domiciliari”.

Secondo la versione del tassista, Luca era rimasto a bordo perchè d’accordo con lui di raggiungere un bancomat per il pagamento. Al momento della partenza, il portellone scorrevole di sinistra non era stato chiuso, così il tassista si era fermato per chiuderlo. Durante la corsa, il ragazzo aveva detto all’autista che la tessera del bancomat ce l’aveva in albergo, e così Carrera, spazientito, gli aveva risposto che lo avrebbe riportato in piazza Marconi dove lo aveva prelevato. Poi il ragazzo aveva ricevuto la telefonata di una delle sue due amiche, dopodichè gli aveva comunicato che si sarebbe buttato dal mezzo. Quando Carrera si era girato, il ragazzo non c’era già più. Il taxi, sempre secondo la versione del tassista, andava molto piano.

L’autista aveva continuato a guidare per cinque minuti, certo che non fosse successo nulla, ma poi, per uno scrupolo di coscienza, aveva deciso di tornare indietro. Voleva essere certo che il ragazzo fosse riuscito a rientrare in albergo. E’ stato allora che l’ha visto a terra a pancia in giù. Probabilmente nel momento di scendere non ha centrato il predellino del taxi ed è caduto. “E’ stato lui a soccorrerlo”, ha precisato l’avvocato, “e visto che da solo non ce la faceva per la stazza del ragazzo, si è fatto aiutare da un altro giovane che passava e che ha poi chiamato l’ambulanza”.

“Il mio cliente fa questo mestiere da più di trent’anni”, ha ribadito il legale. “Non sarebbe mai andato a mettersi nei guai in questo modo per 10 euro”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata