Luca Lombardo, il 27enne caduto dal taxi in corsa dopo una lite con il tassista la notte di Natale, prova a raccontare il suo ritorno alla quotidianità. Nella speranza di poter presto ricordare quanto avvenuto la notte in cui per un trauma cranico è finito in terapia intensiva.

Il servizio di Michela Cotelli

