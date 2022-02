CSV Lombardia Sud organizza un nuovo appuntamento online gratuito del ciclo “I Giovedì della Formazione” giovedì 3 marzo 2022 dalle 17.30 alle 19. Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) avvenuto lo scorso novembre 2021, e terminata la migrazione per gli enti già iscritti, è giunto il momento per gli Enti del Terzo Settore di attivare un sistema di dialogo con la Pubblica Amministrazione, sotto certi aspetti nuovo e talvolta non di immediata lettura.

In particolare oggi viene richiesto di dotarsi di strumenti digitali quali Spid, Pec, firma digitale e di acquisire alcune semplici conoscenze informatiche. L’incontro, organizzato da CSVnet Lombardia Sud in collaborazione con Studio Eureka (società specializzata in servizi informatici), intende sostenere i volontari a conoscere questi strumenti e a comprenderne gli obblighi rispetto ai prossimi passaggi di avvio del Runts.

Destinatari dell’incontro sono i volontari delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti di Terzo Settore delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

I prossimi incontri:

• 17 marzo 2022 – L’applicazione di nuovi schemi di bilancio (Rendiconto di cassa)

• 28 aprile 2022 – Eventi in sicurezza

• 5 maggio 2022 – Haccp e volontariato – Igiene alimentare per addetti alla somministrazione cibi e bevande (eccezionalmente dalle ore 17 alle ore 21)

Le iscrizioni si effettuano sul portale https://lombardiasud.mycsv.it

