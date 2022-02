È il primo progetto internazionale del DAV, che dopo aver dato spazio ad artisti storicizzati e a giovani talenti, ora offre uno sguardo sul Sol Levante: è la mostra “Mirai kara no kaze – Il vento che viene dal futuro” inaugurata al Dipartimento di Arti Visive di Soresina, realtà comunale fondata nel 2018 da Riccardo Bonfadini e Francesco Mutti con l’intenzione di fornire al pubblico non soltanto esposizioni originali ma anche gli strumenti per decifrare l’arte contemporanea. Ecco quindi una quarantina di opere fra incisione e pittura, illustrazione e scultura, realizzate da tre Maestri provenienti dal Giappone: Miho Ikeda, Akiko Saheki e Kenji Takahashi.

Diverse le tecniche, Takahashi ad esempio lavora il marmo in modo da rappresentare il concetto dell’uomo che in natura prima distrugge e poi ricostruisce, mentre Saheki predilige il carboncino quale espressione di un sentimento puro; affascinanti anche le opere di Ikeda, ciascuna con la propria storia e un ‘fil rouge’ che le lega alle altre esposte, “Il vento che viene dal futuro” appunto e sospinge così i pensieri di chi crea e di chi osserva. La mostra “Mirai kara no kaze” resterà allestita al DAV fino al 20 marzo, visitabile nei giorni feriali su appuntamento poi il sabato dalle 16:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

