Venti di guerra nell’est europeo, la crisi internazionale coinvolge i legami degli oltre mille ucraini residenti nel territorio cremonese. Quasi 300 vivono a Crema, 200 a Cremona.

Le persone di nazionalità ucraina residenti in provincia sono in stragrande maggioranza donne, in grande numero occupate come badanti: 793 sul totale della popolazione censita nel 2021, pari a 1056. I centri con il maggior numero di ucraini sono Crema, 297; Cremona, 202; Casalmaggiore, 32; Pandino, 47; Ripalta Cremasca, 24; Pizzighettone 22.

La testimonianza di uno di loro, originario del Donbass.

servizio di Simone Arrighi

