“Siamo in piazza per difendere il diritto alla pace attraverso l’arte e la cultura. Abbiamo anche colorato con i colori della bandiera Ucraina palazzo delle Aquile”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in occasione del sit-in per esprimere solidarietà all’Ucraina.

mra/pc/red

© Riproduzione riservata