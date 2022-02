Stop alla guerra in Ucraina: l’appello lanciato questa mattina dai ragazzi della media Virgilio di Cremona, che hanno inscenato nel cortile della scuola un flash mob per dire “Vogliamo un mondo senmze conflitti” e che la guerra è sempre un male, ma anche che “l’Italia la ripudia come strumento di offesa alla libertà dei popoli”, come recita l’articolo 11 fatto sventiolare dai ragazzi.

I ragazzi, evidenzia la professoressa Alessandra Fiori, “non affrontano il tema della guerra con superficialità, sono spaventatissimi, molto preoccupati”.

Il servizio di Simone Bacchetta

