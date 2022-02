Non si ferma la mobilitazione popolare contro la chiusura “di fatto” dell’esperienza di Area Donna, l’unità operativa multidisciplinare dell’ospedale di Cremona, che la direzione ospedaliera sta riorganizzando inserendola all’interno del Cancer center di prossima costituzione. Per le tante donne in cura per malattie oncologiche, ma anche per chi ha sempre frequentato il quarto piano dell’ospedale per fare prevenzione, un vero e proprio tradimento da parte della direzione ospedaliera in quanto verrà a perdersi – e in parte con i tanti abbandoni di personale degli ultimi anni si è già persa- la specificità di un’équipe medica e infermieristica focalizzata sui tumori femminili, con tutto quanto anche a livello psicologico ne consegue.

Per l’8 marzo è stato organizzato un flash mob in largo Priori, davanti all’ingresso dell’ospedale, dalle 16 alle 18. Il motore dell’iniziativa nasce dal basso, dall’aggregazione spontanea di tante donne, il cui allarme è stato raccolto da varie realtà associative: Rete Donne Se non ora quando, Collettivo365 (Donne Cgil), Forum provinciale del Terzo Settore; i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

