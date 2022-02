Aveva dato in escandescenze, aggredito diverse persone, minacciato e importunato passanti, e ora è stato arrestato e portato nel reparto di psichiatria dell’Asst di Cremona. L’uomo, un 29enne nigeriano senza fissa dimora e con diversi precedenti, è finito nei guai dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni che gli erano state imposte in un primo momento.

La vicenda risale alle mattine del 5 e 6 ottobre, quando aveva aggredito il barista di un locale di via Dante, nonché le dipendenti e alcuni passanti, e aveva preso a calci sgabelli, tavolini e fioriere. Aveva tirato calci e pugni anche ad alcuni carabinieri in borghese, che erano intervenuti per bloccarlo. In seguito ai fatti, i Carabinieri della Compagnia di Cremona lo avevano denunciato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e percosse e lo avevano sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il 29enne non era nuovo a questi scoppi d’ira: in passato aveva già importunato e aggredito alcuni negozianti e passanti mentre camminava per le vie della città. Anche per questo il 25 febbraio, tenuto conto delle numerose violazioni alle prescrizioni impostegli e in particolare l’allontanamento arbitrario dalla struttura in cui doveva alloggiare e il danneggiamento degli arredi della struttura, oltre al fatto che era stato recentemente controllato e trovato in possesso di stupefacenti, il Tribunale di Cremona ha aggravato la precedente misura, disponendo la misura di sicurezza detentiva presso il servizio di psichiatria.

