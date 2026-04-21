Ultime News

21 Apr 2026 Il Fuorisalone per la prima volta a Cremona: design e architettura aperti a tutti
21 Apr 2026 Tennis, Open Day FISDIR alla Baldesio, oltre 40 presenti e grande partecipazione
21 Apr 2026 Rapinò una 93enne nella sua abitazione: 45enne napoletano condannato a sei anni
21 Apr 2026 A un anno dalla morte, Papa Francesco nel ricordo del vescovo Napolioni
21 Apr 2026 Abusata e sequestrata per undici ore, due condanne: 14 anni la pena più alta
Cronaca

Padri picchiati, svolta nelle indagini: è stata una rissa. Denunciati anche gli adulti

di Laura Bosio

Non si sarebbe quindi trattato di aggressione, ma scontro tra gruppi. La cassa acustica in realtà non sarebbe stata rubata

Fill-1

Colpo di scena nella vicenda dei padri, tra cui un cremonese, che sarebbero stati picchiati da un gruppo di giovanissimi a Toscolano Maderno: la denuncia è scattata anche nei loro confronti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, sarebbero stati proprio loro a colpire per primi.

Quella andata in scena sabato sera sul lungolago di Maderno, tra il campo ippico e l’attracco dei traghetti, sarebbe stata dunque una vera e propria rissa.

Anche il “casus belli” sarebbe diverso da quanto ipotizzato inizialmente: la cassa acustica che si pensava fosse stata rubata alla figlia di uno dei genitori, in realtà sarebbe stata ceduta dalla ragazza al suo fidanzato. Tuttavia, quando i genitori le avevano chiesto dove fosse finita, lei avrebbe parlato di un furto, innescando così la reazione del padre.

L’uomo avrebbe quindi individuato il ragazzo e ne sarebbe nata una lite, durante la quale avrebbe colpito il giovanissimo. Con l’arrivo degli amici dei due, il diverbio si sarebbe allargato, degenerando nella zuffa in cui gli adulti hanno avuto la peggio.

Nel corso della serata, seppur in momenti diversi, anche i ragazzi avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Determinante, per la ricostruzione dei fatti, l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...