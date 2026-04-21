Padri picchiati, svolta nelle indagini: è stata una rissa. Denunciati anche gli adulti

Colpo di scena nella vicenda dei padri, tra cui un cremonese, che sarebbero stati picchiati da un gruppo di giovanissimi a Toscolano Maderno: la denuncia è scattata anche nei loro confronti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, sarebbero stati proprio loro a colpire per primi.

Quella andata in scena sabato sera sul lungolago di Maderno, tra il campo ippico e l’attracco dei traghetti, sarebbe stata dunque una vera e propria rissa.

Anche il “casus belli” sarebbe diverso da quanto ipotizzato inizialmente: la cassa acustica che si pensava fosse stata rubata alla figlia di uno dei genitori, in realtà sarebbe stata ceduta dalla ragazza al suo fidanzato. Tuttavia, quando i genitori le avevano chiesto dove fosse finita, lei avrebbe parlato di un furto, innescando così la reazione del padre.

L’uomo avrebbe quindi individuato il ragazzo e ne sarebbe nata una lite, durante la quale avrebbe colpito il giovanissimo. Con l’arrivo degli amici dei due, il diverbio si sarebbe allargato, degenerando nella zuffa in cui gli adulti hanno avuto la peggio.

Nel corso della serata, seppur in momenti diversi, anche i ragazzi avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Determinante, per la ricostruzione dei fatti, l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

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