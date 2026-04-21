"The Nature of Hope", il 17 maggio visita guidata alla mostra

Domenica 17 maggio alle ore 16 il Museo Diocesano di Cremona ospita l’appuntamento conclusivo della mostra The Nature of Hope – Un tributo a Jane Goodall e alle donne che ha ispirato. Per l’occasione a guidare i visitatori sarà Laura Covelli, curatrice del percorso espositivo.

La visita guidata offrirà un approfondimento dettagliato su Jane Goodall, figura leggendaria della ricerca scientifica che ha rivoluzionato il nostro modo di intendere il rapporto tra uomo e animali, dimostrando che il confine tra noi e gli scimpanzé è molto più sottile di quanto pensassimo.

The Nature of Hope è anche un palcoscenico per lo sguardo femminile. Accanto al lavoro di Michael “Nick” Nichols, leggenda del National Geographic e tra i più influenti fotografi naturalisti al mondo, spicca la partecipazione di Ami Vitale, fotografa pluripremiata e fondatrice di Vital Impacts e fresca vincitrice del prestigioso riconoscimento Explorers at Large del National Geographic. La partecipazione di numerose fotografe donne non è casuale: è una dichiarazione d’intenti che mira a riconoscere il contributo fondamentale del genere femminile nella fotografia naturalistica e nella conservazione ambientale.

Il costo della visita guidata è di 10 euro e i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria contattando la biglietteria del Museo Diocesano al numero 0372-495082 oppure inviando una mail a info@museidiocesicremona.it.

Un’occasione unica per salutare la mostra attraverso il racconto della curatrice. The Nature of Hope – Un tributo a Jane Goodall e alle donne che ha ispirato è un invito aperto a tutti: a chi ama la natura, a chi crede nel potere delle immagini e a chi cerca un motivo per restare ottimista. Perché, come insegna Jane Goodall, la speranza è qualcosa che dobbiamo guadagnarci ogni giorno con le nostre azioni.

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