Sono 232 i nuovi casi covid in provincia di Cremona, mentre 5.746 in Lombardia, con un tasso di positività pari a 6,7%. Stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 97, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-45). I decessi sono 28.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.761 di cui 742 a Milano città;

Bergamo: 347;

Brescia: 689;

Como: 389;

Cremona: 232;

Lecco: 170;

Lodi: 113;

Mantova: 307;

Monza e Brianza: 478;

Pavia: 335;

Sondrio: 72;

Varese: 604.

