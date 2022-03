“Together for Ukraine” è lo slogan della colletta alimentare e di beni primari destinati alle famiglie ucraine promossa dalle Acli di Cremona e insieme all’Associazione Pellegrini con gioia.Un’iniziativa che sta trovando adesioni in tutto il territorio, tanto che in molti comuni sono partite delle vere e proprie gare di solidarietà.

“Non possiamo abbandonare i fratelli in Ucraina – spiegano le ACLI cremonesi presentando l’iniziativa – e non possiamo farci trovare impreparati. Siamo chiamati alla carità, proprio come ci indica il nostro Vangelo. Confidiamo nella vostra solidarietà e profondo gesto di umanità! Pellegrini con gioia onlus è già stata allertata, perché possa assistere le famiglie che si troveranno in stato di bisogno”.

Chi volesse sostenere il progetto potrà consegnare o far recapitare il proprio contributo (omogeneizzati, pannolini, cibo secco, cibo in scatola, sughi pronti, legumi in barattolo, prodotti per l’igiene, …) a:

– Cremona, presso la sede provinciale delle Acli (via cardinal Massia 22)

– San Bassano, presso la sede di Pellegrini con gioia (via Roma 40)

– Casalmaggiore, presso Spazio Tenda (via Pozzi 17 – sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19)

