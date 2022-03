Entro lunedì 7 marzo vanno presentate le candidature per il rinnovo e l’attivazione di nove Comitati di Quartiere: Quartiere 1 (Risorgimento – Sant’Ambrogio – Incrociatello – via Sesto); Quartiere 3 (Cavatigozzi – Picenengo – San Pedrengo); Quartiere 6 (Zaist – Annona – Lucchini – Stadio); Quartiere 7 (Maristella); Quartiere 11 (Cascinetto – Villetta – Concordia); Quartiere 4 (Cambonino); Quartiere 10 (Po – Parco Canottieri – Trebbia); Quartiere 15 (Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi); Quartiere 13 (Porta Romana – largo Pagliari) di nuova attivazione.

Al Centro Quartieri e Beni Comuni sono già pervenute diverse candidature di cittadini attivi, ma c’è ancora spazio per candidarsi ai diversi direttivi. Per dare la propria disponibilità basta andare sulla home page del sito del Comune di Cremona, cliccare su Comitati di quartiere, scaricare il modulo per presentare la propria candidatura da inviare all’email progetto.periferie@comune.cremona.it insieme alla copia del documento di identità, oppure consegnando il modulo al Centro Quartieri e Beni Comuni (tel. 0372 407322/204) situato in largo madre Agata Carelli, 5 (ex via Brescia, 94).

Il quartiere rappresenta il primo livello di comunità della città. Infatti, chi agisce nei quartieri sono cittadini, associazioni, gruppi, cooperative, circoli, sezioni locali di organizzazioni nazionali, parrocchie, negozi, attività imprenditoriali che hanno in comune la capacità di aggregazione del proprio territorio. I Comitati di Quartiere sono organismi della città apartitici senza fini di lucro. Operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il Bene Comune del Quartiere e nel rispetto del regolamento comunale. La partecipazione è democratica, volontaria e gratuita.

Molte sono state le attività realizzate lo scorso anno: due feste diffuse del volontariato che hanno fatto incontrare i Comitati con le associazioni grazie alla collaborazione con il Centro Quartieri e Beni Comuni e il Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud; le giornate di Pulisci il Mondo in collaborazione con Legambiente; l’iniziativa Pedalata di impegno civile contro la violenza sulle donne in collaborazione con le associazioni FIAB, AIDA, Donne Senza Frontiere e Rete Donne; Babbi Natale in Bicicletta con FIAB, che ha coinvolto il Quartiere 10 Po con la scuola per l’infanzia Agazzi, il Quartiere 5 S. Bernardo con la scuola per l’infanzia Gallina e l’Associazione Città dell’Uomo, Quartiere 4 Cambonino con la scuola per l’infanzia Lacchini e da ultimo il Quartiere 3 con la scuola per l’infanzia di Cavatigozzi; l’attività “Piccole cose per grandi relazioni” nell’ambito del progetto Cremona d’Estate finanziato da Regione Lombardia, che ha visto coinvolti 90 ragazze e ragazzi trai 14 e 17 anni e 60 bambine e bambini tra i 5 e gli 11 anni, nell’ambito di 8 quartieri. Gli interventi realizzati sono stati: murales decorativi, sistemazione di luoghi di gioco ed incontro, attività di manutenzione, piccoli interventi di pulizie in collaborazione con altre associazioni/istituzioni, ma anche laboratori e proiezioni per i più piccoli.

Molte altre sono state le iniziative realizzate, senza dimenticare il confronto sempre aperto con i diversi settori comunali in vari ambiti quali: gestione verde, raccolta differenziata, viabilità. Da qui l’invito a mettersi a disposizione per il bene comune del proprio quartiere.

