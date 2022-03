Coldiretti dà il via all’iniziativa “Spesa sospesa per l’Ucraina”, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia, da inviare ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

L’appuntamento con l’iniziativa della Coldiretti è dalle ore 9 di domani sabato 5 marzo a partire da Milano al mercato di Campagna Amica di Porta Romana in via Friuli 10/a dove ci sarà la possibilità anche di scrivere messaggi di solidarietà che saranno poi consegnati insieme al cibo raccolto.

Domenica 6 marzo sarà la volta dei mercati di Campagna Amica a Sospiro dove al motto di “Facciamo rifiorire la pace” a tutti coloro che faranno una donazione per l’Ucraina sarà regalato un fiore. L’appuntamento è nella centralissima piazza Rinascimento, sotto i gazebo gialli degli agricoltori, dalle ore 8 alle 12.30.

Sarà un’uscita speciale, proposta dagli agricoltori della Coldiretti in collaborazione con il Comune di Sospiro. “Aspettando la Festa della Donna” è il tema dato al mercato, che proporrà cibi garantiti dagli agricoltori e tanti fiori, portati dai floricoltori del territorio. “Spesa sospesa per l’Ucraina” è una proposta di Campagna Amica in tutta Italia. Presso i mercati degli agricoltori, in tutta Italia, i cittadini possono prendere parte all’acquisto di prodotti da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

Nell’appuntamento di Sospiro, in particolare, la raccolta di cibi sarà consegnata alla Caritas diocesana, destinata alle famiglie ucraine che stanno ricevendo accoglienza nel nostro territorio. L’impegno di Campagna Amica per la Spesa sospesa, in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa Cremona e Coldiretti Giovani Impresa, proseguirà anche nelle prossime settimane.

Domenica 6 marzo la mattinata con Campagna Amica a Sospiro inizierà alle ore 8. L’appuntamento è a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Gli agricoltori isseranno arco gonfiabile e gazebo gialli, sventoleranno le loro bandiere – cui si unirà la bandiera della pace – ed allestiranno i banchi con i prodotti che nascono nelle aziende agricole del territorio.

A cura degli agricoltori, ci sarà un’esposizione dedicata alla pace e alla festa della donna. Riservato ai bambini, un gazebo accoglierà lo spazio-laboratorio, dove scoprire come nascono alcuni fra i prodotti simbolo della nostra agricoltura. I bambini, con i loro lavoretti, potranno inoltre contribuire a colorare lo spazio dedicato al messaggio di pace che gli agricoltori vogliono sottolineare anche a partire dal mercato di Campagna Amica.

“Ci prepariamo a condividere una mattinata buona e bella con i cittadini di Sospiro. Ringraziamo il Comune, per l’accoglienza e la collaborazione. Ci impegneremo per regalare una domenica mattina, presso il Mercato di Campagna Amica, nel segno dei prodotti e dei valori che nascono dalla nostra agricoltura” sottolineano gli agricoltori della Coldiretti.

Altre iniziative sono previste la prossima settimana nei mercati di Campagna Amica anche nelle seguenti città: Cremona (8 e 13 marzo), Pavia (8 marzo), Cantù (8 marzo), Bergamo (8 marzo), Monza (10 marzo), Lodi (11 marzo). Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.campagnamica.it.

I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.

© Riproduzione riservata