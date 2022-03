La Conferenza provinciale delle Democratiche di Cremona aderisce al presidio contro la riorganizzazione di “Area Donna”, previsto per martedì 8 marzo 2022 dalle ore 16.00 alle 18.00 davanti all’ospedale. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Rete Donne Cremona – Se non ora quando, Forum Terzo Settore, Collettive 365 Donne CGIL Cremona e organizzazioni confederali di Cremona.

In particolare le Donne Democratiche esprimono grande preoccupazione per la prevista riorganizzazione del quarto piano dell’ “Area Donna” dell’ospedale cittadino, servizio che si occupa di prevenzione e cura dei tumori femminili . Si legge in una nota stampa: “L’alta professionalità che ha contraddistinto in questi anni il servizio presso “Area Donna”, con la sua equipe disponibile e sollecita nel dedicarsi non solamente alle cure previste ma pure ad un’attenzione personale di sostegno alle paure e preoccupazioni delle pazienti che hanno usufruito e continuano a fruire di tale servizio, ha rappresentato un contesto di eccellenza che riteniamo debba essere garantito, continuando a percepire la medicina di genere come un obiettivo strategico per la sanità pubblica”.

© Riproduzione riservata