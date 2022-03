Da lunedì 7 marzo 2022 sarà ripristinato l’accesso libero per l’Ufficio di scelta e revoca del medico di medicina generale o pediatra, situato a Cremona in via San Sebastiano 14 (Edificio B) nella sede di ATS Valpadana. Gli appuntamenti già fissati per date successive al 7 marzo verranno evasi con precedenza fino ad esaurimento. Gli ingressi all’ufficio saranno contingentati grazie alla collaborazione del servizio di vigilanza.

Gli orari di apertura sono il lunedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 16.30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30

© Riproduzione riservata