Dopo qualche minuto di panico, la grande gioia: venerdì 4 marzo, alle 13.30, parto improvviso in casa a Pizzighettone. A raccontarci la nascita della piccola Agnese, che sta bene ed è in salute, è mamma Simona che, al nono mese della seconda gravidanza, ha avuto contrazioni forti e improvvise verso le 12.30. Dopo aver avvisato telefonicamente il marito Paolo, a Castelleone per lavoro, la 32 enne ha capito che la piccola stava per nascere e, sola in casa, non si è fatta prendere dal panico e ha gestito la situazione (un travaglio di 20 minuti) con una gran sangue freddo: “Ho visto la testina della bimba che stava per uscire, ho chiamato i soccorsi ma Agnese stava per venire al mondo” dice Simona che, una volta partorito la piccola, ha avuto la prontezza di avvolgerla in una coperta e di attaccarla al seno.

Subito dopo sono arrivati i soccorsi, un’ambulanza del 118 da Casalpusterlengo: ora Simona e Agnese (nata di 3.6 kg) sono ricoverate all’Ospedale di Cremona, stanno bene e sono pronte per la loro vita insieme a papà Paolo e alla sorellina Felicita di 16 mesi.

Federica Bandirali

