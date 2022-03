È stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale B.M., 29 anni, cittadino italo marocchino pregiudicato residente in città. Nella serata di ieri, intorno alle ore 19, si era recato presso una bottega per acquistare pizza in corso Matteotti. L’uomo, tossicodipendente, si trovava in evidente stato di ubriachezza molesta e aveva iniziato ad importunare gli avventori, uno dei quali ha chiamato il 112.

Sul posto è giunta l’unità di Pronto Intervento della Polizia Locale che già conosceva il soggetto. Non è stato facile per gli agenti contenere la resistenza dell’uomo, in evidente stato di alterazione, al punto da colpire a pugni un’auto in sosta e fino ad arrivare a stendersi sul cofano del veicolo degli agenti.

Oltre alla denuncia, è stato anche sanzionato per non aver indossato la mascherina, stando a una distanza inferiore a metro e per ubriachezza molesta.

© Riproduzione riservata