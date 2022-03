La riorganizzazione dell’Area Donna del quarto piano dell’ospedale di Cremona, che è stata fino a ora un fiore all’occhiello della sanità cremonese, lombarda e nazionale, continua a far discutere e a creare tensione e malumore non soltanto nel mondo della politica ma in quello della città. Sono infatti oltre 200 le donne, comuni cittadine cremonesi, che si sono unite in un movimento spontaneo “Comitato #RivogliamoAreaDonna” che sono pronte a ritrovarsi martedì 8 marzo, festa della donna, dalle 16.30 alle 18 davanti all’ospedale di Cremona. Non chiedono altro che venga mantenuta la struttura del quarto piano, così com’è. Quella stessa struttura che deve essere nel cuore non solo delle pazienti o ex pazienti ma di tutta la città, considerando anche l’alta incidenza del tumore alla mammella nella nostra provincia.

Paola, una delle promotrici di questo comitato, racconta come tutto sia nato da un passaparola anche mediatico, tramite Facebook, di donne che, ritrovandosi per cure o follow up, hanno capito che qualcosa stava cambiando: “Ho ricevuto tante chiamate, veri sos per la preoccupazione enorme di trovarci senza un qualcosa che funziona e che ha dato a noi donne e a noi pazienti a Cremona. Non vogliamo un tappeto rosso, vogliamo preservare un qualcosa che già c’è”. A Paola fa eco Giovanna che lancia un appello-indicazione per martedì 8 marzo: “Durante questo presidio indossate una mascherina rosa” dice “un gesto simbolico. Portate lì davanti all’ospedale la propria testimonianza come riconoscimento e sforzo di mantenimento di un’eccellenza che non si può cancellare né per la città di Cremona né per le singole donne”. Questo in vista anche dell’incontro che vedrà un faccia e faccia dei medici di riferimento con le Associazioni delle donne e i cittadini. L’incontro è stato fissato per sabato 19 marzo, alle ore 10,30 presso la Sala Quadri di Palazzo Comunale”.

Federica Bandirali

