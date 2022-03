Il giovane musicista Giovanni Andrea Zanon, talentuoso violinista, vincitore dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali, a sorpresa al Museo del Violino di Cremona. Zanon ha suonato il suo strumento cremonese, un Guarneri del Gesù del 1739 all’interno dell’Auditorium Giovanni Arvedi davanti agli occhi di Virginia Villa e Paolo Bodini, presidente di Friends Of Stradivari. Giovanni Andrea Zanon lo ha suonato anche durante la cerimonia di chiusure delle Olimpiadi di Pechino 2022 rendendolo uno strumento ulteriormente di fama mondiale, sotto i riflettori di tutto il mondo.

A Pechino il prezioso strumento, come ha raccontato Zanon a Cremona, è stato protetto fino all’ultimo da un involucro in seta per non fargli soffrire il freddo, la siccità e l’umidità. «È stato un onore suonare questo capolavoro d’arte italiana» ha detto il giovane che ha raccontato come tutta l’organizzazione abbia dato il massimo per proteggere lo strumento che tanto ha affascinato il mondo intero, in vista di Milano-Cortina 2026. «Un’acustica davvero fantastica» ha detto il violinista dopo aver suonato alcuni brani all’Auditorium Arvedi.

Federica Bandirali

