In occasione della Giornata Internazionale della Donna – istituita per riconoscere e celebrare le conquiste delle donne in ambito sociale, politico, economico e culturale – l’Associazione Latinoamericana di Cremona presenta presso la propria sede (via Gioconda, 3) il Murales “Omaggio alle donne del mondo” martedì 8 marzo a partire dalle ore 18.30.

Il murales (850 cm lunghezza x 360 cm altezza) è stato realizzato dal collettivo artistico “La Magnolia” dell’Associazione – formato dalle pittrici Giulia Zapparoli, Cecilia Mancini, Giulia Cabrini e dall’artista plastico Luis Felipe Garay – nell’arco di 2 mesi, da settembre a novembre 2021, grazie al sostegno del Comune e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona.

L’opera vuole essere un omaggio alle donne nell’assoluta bellezza della loro diversità che rivela, nei tratti somatici, nel colore dei volti, nell’abbigliamento, l’appartenenza a differenti generazioni, popoli e culture. “Le donne sono forza, speranza, futuro. Il murale rappresenta quindi un omaggio a tutte loro ma anche un appello, una richiesta di aiuto. Solo nell’unione, nel coraggio e nella sensibilità delle donne sono riposte le nostre speranze di cambiare il mondo” – afferma l’artista Luis Felipe Garay.

Durante la presentazione si alterneranno alcuni brani musicali eseguiti dall’Ensemble Voz Latina e la lettura – a cura di Daniela Negri – di brevi testi poetici nati dalla fantasia e dal sentimento di donne impegnate ad affermare e a ricercare la propria identità: una poesia per ciascun continente in un abbraccio ideale in questi tempi ancora di guerra.

