E’ stato attivato anche a Pizzighettone, all’oratorio San Vincenzo Grossi, un punto per la raccolta alimentare e di beni di prima necessità in favore delle famiglie ucraine che saranno assistite. L’iniziativa è promossa dalle Acli provinciali e dall’Associazione Pellegrini con Gioia di San Bassano. Si raccolgono omogeneizzati, pannolini, cibo secco, cibo in scatola, prodotti per l’igiene, sughi pronti, legumi in barattolo e tutto ciò di alimentare è a lunga conservazione, ma, per il momento, non indumenti. Il punto rimarrà aperto fino al 15 marzo nella fascia oraria 16.00-18.00.

© Riproduzione riservata