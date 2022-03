L’Associazione Artisti Cremonesi presenta la mostra personale “I colori della natura” di Onofrio Carrano.

La natura è il soggetto principale nelle opere dell’artista. Una natura che spazia dal paesaggio, che sia padano o di altra origine, alla natura morta. Denominatore comune delle opere di Carrano è il colore: pieno, ricco, di contrasto, studiato perché possa raccontare all’osservatore le fasi della natura e l’emozione che suscitano nell’autore.

L’esposizione si tiene nelle sale della sede dell’Associazione Artisti Cremonesi in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio entrare muniti di Green Pass, disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti.

L’inaugurazione si terrà sabato 12 marzo 2022 alle ore 11. Ingresso gratuito.

Orari di apertura della mostra:

martedì – venerdì 17-19

sabato e domenica 10-12 e 17-19

Con il patrocinio e la collaborazione di:

Comune di Cremona

Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo

© Riproduzione riservata